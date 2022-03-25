ALLERTA AERONAUTICA MILITARE: VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA IN ARRIVO DA DOMANI SULLA SICILIA.

E' in arrivo una depressione atmosferica attualmente sullo stretto di Gibilterra, in spostamento verso l'Italia.Tra poche ore ampie velature (cirrostrati) da Sud-Ovest, preannunceranno l'arrivo del fo...

E' in arrivo una depressione atmosferica attualmente sullo stretto di Gibilterra, in spostamento verso l'Italia.

Tra poche ore ampie velature (cirrostrati) da Sud-Ovest, preannunceranno l'arrivo del forte Scirocco, ingenti quantità di sabbia desertica e qualche acquazzone fangoso.

Nella giornata di domani, Sabato 26 Marzo 2022, le temperature raggiungeranno i 20/22°C, è comincerà a soffiare un debole o moderato Scirocco, in graduale rinforzo nel corso della giornata, con picchi fino a 80 km/h entro la sera.

Nella giornata di Domenica il cielo si presenterà coperto da nubi alte e con una notevole quantità sabbia desertica, che in parte verrà riversata da possibili piovaschi nel corso della giornata.

Lo Scirocco sempre in graduale rinforzo, raggiungerà l'apice in questa giornata con raffiche fino ai 130/150 km/h in particolare tra Novara di Sicilia, Tripi, San Pier Niceto e nelle vallate dei Peloritani.

Ventilazione meno intensa sulla costa e sul Messinese Occidentale, dove i picchi si attesteranno tra 90 e 110 km/h.

BOLLETTINO DELL’AERONAUTICA MILITARE:

SI PREVEDONO VENTI FORTI SUDORIENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE

E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:

- DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 26 MARZO 2022 E PER LE SUCCESSIVE

24 ORE SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE

CENTROCCIDENTALE;

- DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SULLA

SICILIA.