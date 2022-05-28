ALLERTA AERONAUTICA : PREVISTE PRECIPITAZIONI INTENSE DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SULLA SICILIA

E’ stato emanato pochi minuti il bollettino dell’Aeronautica Militare per la giornata di oggi 28 Maggio 2022, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di ec...

E’ stato emanato pochi minuti il bollettino dell’Aeronautica Militare per la giornata di oggi 28 Maggio 2022, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale:

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

- PER LE PROSSIME 12 ORE SU VENETO SETTENTRIONALE. OGGI SABATO 28 MAGGIO 2022 SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A

PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

- DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE SU TOSCANA, UMBRIA ED AREE APPENNINICHE LAZIALI;

- DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 9/12 ORE SU PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E SICILIA.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO, LOCALI GRANDINATE E FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.

PERSISTONO, INOLTRE, PER LE PROSSIME 18/24 ORE, VENTI FORTI NORD ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, SU FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE.