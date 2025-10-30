Allerta alimentare: Ministero richiama 30 lotti di uova Le Nostranelle e Spinovo. “Non consumarle”. I lotti interessati

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo riguardante 30 lotti di uova fresche a marchio Le Nostranelle e Spinovo a tuorlo rosso, prodotte dall’azienda Spinovo di Mazzini Pierluigi con...

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo riguardante 30 lotti di uova fresche a marchio Le Nostranelle e Spinovo a tuorlo rosso, prodotte dall’azienda Spinovo di Mazzini Pierluigi con sede a Spino d’Adda (Cremona). Il provvedimento, adottato in via precauzionale, è stato disposto dopo la rilevazione di un potenziale rischio microbiologico.

Lotti interessati

Le Nostranelle (confezioni da 6 uova)

Lotti: TRC0511, TRC0611, TRC1011, TRC1111, TRC1211, TRC1311, TRC1711, TRC1911

Scadenze: dal 5 al 19 novembre 2025

Spinovo a tuorlo rosso (cartoni da 30 uova)

Lotti: TRL0411, TRL0511, TRL0611, TRL0711, TRL0811, TRL0911, TRL1011, TRL1111, TRL1211, TRL1311, TRL1511, TRL1611, TRL1711, TRL1811, TRM0511, TRM0611, TRM0811, TRM0911, TRM1111, TRM1411, TRM1611, TRM1811

Scadenze: dal 4 al 19 novembre 2025

Lo stabilimento produttivo è identificato con il marchio IT U320E UE.

Le indicazioni per i consumatori

In attesa delle verifiche sanitarie, l’azienda raccomanda ai consumatori che hanno acquistato le uova appartenenti ai lotti segnalati di non consumarle e di restituirle al punto vendita, dove sarà possibile ottenere la sostituzione del prodotto o il rimborso.

Allerta precauzionale

L’avviso rientra nei normali controlli sulla sicurezza alimentare condotti dal Ministero della Salute e mira a prevenire eventuali rischi per la salute pubblica. Al momento non risultano segnalazioni di contaminazione o casi collegati al consumo delle uova interessate.

L’invito è a controllare le confezioni per verificare codice lotto e data di scadenza, così da adottare eventuali misure precauzionali.