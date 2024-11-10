ALLERTA ARANCIONE: SCUOLE CHIUSE IN ALCUNI COMUNI ETNEI E NELL'AREA JONICA - APERTI A CATANIA E PATERNO'. ELENCO COMPLETO

A partire dalla giornata di domenica 10 novembre 2024, la Sicilia è stata colpita da un’intensa area di instabilità che ha provocato forti disagi su gran parte della regione, con un’ulteriore recrudes...

A partire dalla giornata di domenica 10 novembre 2024, la Sicilia è stata colpita da un’intensa area di instabilità che ha provocato forti disagi su gran parte della regione, con un’ulteriore recrudescenza prevista nelle prossime ore. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, segnalando per lunedì 11 novembre un’allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia e allerta gialla per il resto dell’isola.

Secondo le previsioni, il maltempo si intensificherà con piogge intense e temporali che interesseranno principalmente la Sicilia orientale e la Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da frequenti fulmini, grandinate localizzate e forti raffiche di vento, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. In queste condizioni, è stato predisposto un piano di intervento per ridurre i rischi per la popolazione e garantire la sicurezza in tutte le aree colpite.

Scuole chiuse in numerosi comuni della zona etnea e jonica di Catania

Per far fronte al rischio di allagamenti e frane causato dall’intensa attività meteorologica, diversi comuni della zona jonica di Catania hanno deciso di chiudere le scuole nella giornata di lunedì 11 novembre. L’amministrazione locale ha infatti optato per questa misura di sicurezza per tutelare gli studenti e il personale scolastico.

SCUOLE REGOLARMENTE APERTE A PATERNO'

Le scuole rimarranno chiuse nei seguenti comuni:

Aci Catena, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, Acireale, Alì, Alì Terme, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Giarre, Gravina di Catania, Letojanni, Mandanici, Mascali, Mascalucia, Misterbianco, Nizza di Sicilia, Pagliara, Piedimonte Etneo, Riposto, Roccalumera, San Gregorio, S. Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, Savoca, Santa Venerina, Valverde.

La lista è in continuo aggiornamento, con altre scuole che potrebbero essere chiuse in base all'evoluzione delle condizioni meteo.

SCUOLE APERTE REGOLARMENTE A CATANIA E PATERNO'

Consigli di sicurezza e raccomandazioni

L’Aeronautica Militare ha previsto che, nelle successive 24/36 ore, il maltempo continuerà a colpire con fenomeni intensi, in particolare nelle aree costiere e interne della Sicilia, più esposte ai rischi. Le autorità locali consigliano di prestare massima attenzione e di seguire le indicazioni della protezione civile.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti nelle zone interessate dai temporali, di proteggere le abitazioni e i veicoli da possibili danni causati dalla grandine e dalle raffiche di vento, e di restare in contatto con le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla situazione meteo.

L’allerta per il maltempo, che proseguirà anche nei prossimi giorni, rappresenta una sfida per la sicurezza e la gestione del territorio, ma le autorità sono pronte a intervenire tempestivamente per garantire la protezione dei cittadini.