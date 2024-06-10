ALLERTA CALDO, AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: “TEMPERATURE MASSIME FINO A 38°C IN SICILIA NELLE PROSSIME 6 ORE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato oggi, 10 giugno 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Ecco di seguito il testo integrale con tutti i dettagli.PREVISIONE DI FENO...

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato oggi, 10 giugno 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Ecco di seguito il testo integrale con tutti i dettagli.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 10/06/24 NELLA GIORNATA DI OGGI, LUNEDI' 10 GIUGNO 2024, PERSISTONO:

- PER LE PROSSIME 18/24 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA;

- PER LE PROSSIME 6 ORE, TEMPERATURE MASSIME ELEVATE CON PUNTE MASSIME FINO A 38°C SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE INTERNE.

DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MARTEDI' 11 GIUGNO 2024 E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU LOMBARDIA E PIEMONTE, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE A VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.