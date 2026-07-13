Allerta caldo dell’Aeronautica Militare: in Sicilia temperature fino a 42 gradi

L’Aeronautica Militare segnala condizioni di caldo intenso tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, soprattutto nella Sicilia centro-orientale

Una nuova fase di caldo intenso interesserà la Sicilia nelle prossime ore. Secondo il bollettino sui fenomeni intensi emesso dall’Aeronautica Militare alle ore 12:00 UTC di lunedì 13 luglio 2026, le temperature potranno raggiungere valori prossimi ai 40 gradi.

Le condizioni più difficili sono attese nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 luglio, in particolare nelle aree interne della Sicilia centro-orientale, dove nelle ore centrali della giornata sono previste punte massime comprese tra 39 e 40 gradi.

Il caldo sarà particolarmente intenso durante il pomeriggio, soprattutto nei territori lontani dalle coste, dove la ventilazione potrebbe risultare più debole e le temperature percepite ancora più elevate.

L’Aeronautica Militare segnala temperature molto alte anche in altre regioni italiane. Nelle zone interne della Sardegna centro-occidentale potranno essere superati i 40-41 gradi, mentre valori fino a 39-40 gradi sono previsti anche nelle Marche, nella Puglia settentrionale e in Basilicata.

Si raccomanda di evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici.

Il bollettino completo dell’Aeronautica Militare

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 13/07/26

NELLA GIORNATA DI OGGI, LUNEDI' 13 LUGLIO 2026, E FINO A TUTTA LA

GIORNATA DI DOPODOMANI, MERCOLEDI' 15 LUGLIO 2026, PERSISTONO

CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE SULLE AREE INTERNE DELLA SARDEGNA

CENTRO-OCCIDENTALE, CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE NELLE ORE

CENTRALI DELLA GIORNATA, OLTRE I 40-41°C.

SI PREVEDONO INOLTRE, TEMPERATURE ELEVATE CON PUNTE MASSIME NELLE ORE

CENTRALI DELLA GIORNATA FINO A 40-42°C: