ALLERTA DELL' AERONAUTICA MILITARE: DOMANI SULLA SICILIA, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI ACCOMPAGNATI DA FREQUENTI FENOMENI ELETTRICI E FORTE VENTO
A cura di Redazione
01 maggio 2023 14:17
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 02 Maggio 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 01/05/23 SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI'' 02 MAGGIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE:
- PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A CARATTERE DI PIOGGIA O ROVESCIO, SULL'EMILIA '“ROMAGNA;
- VENTI FORTI, CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI ORIENTALI SULL'EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE AREE COSTIERE ED APPENNINICHE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU CALABRIA E SICILIA ORIENTALE, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLA PUGLIA CENTROMERIDIONALE.
- I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA
FREQUENTI FENOMENI ELETTRICI E FORTI RAFFICHE DI VENTO.