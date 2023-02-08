ALLERTA DELL' AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO IL CICLONE DENOMINATO HELIOS, PREVISTE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SULLA SICILIA
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 09 Febbraio 2023
Ecco di seguito il bollettino
Previsioni fenomeni intensi
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 08/02/23
IN CONSIDERAZIONE DELL'ARRIVO DEL CICLONE DENOMINATO HELIOS SI
PREVEDONO:
- DALLA SERATA DI OGGI, MERCOLEDI' 08 FEBBRAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24/36 ORE:
- VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA
SU CALABRIA E SICILIA, IN INTENSIFICAZIONE FINO A TEMPESTA O
FORTUNALE, DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI DOMANI GIOVEDI' 09
FEBBRAIO 2023, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLA SERATA DI OGGI MERCOLEDI' 08 FEBBRAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24/36 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO IONIO,
IN ESTENSIONE DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI GIOVEDI' 09 FEBBRAIO
2023, ANCHE ALLO STRETTO DI SICILIA ED IN CONTESTUALE
INTENSIFICAZIONE FINO A GROSSO SULLO IONIO;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI' 09 FEBBRAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE
FINO A BURRASCA SULLA BASILICATA TIRRENICA;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDI' 09 FEBBRAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24/30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU SULLA CALABRIA
MERIDIONALE E SULLA SICILIA;
I QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE ASSUMERANNO CARATTERE DI
ECCEZIONALITA' SUL SETTORE CENTRORIENTALE DELL'ISOLA;
- DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI GIOVEDI' 09 FEBBRAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24/30 ORE NEVICATE INTENSE ED ABBONDANTI AL DI SOPRA DEI
600-700 METRI SULLA SICILIA.