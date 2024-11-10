ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: "DA DOMANI PIOGGE INTENSE, GRANDINE E ATTIVITÀ ELETTRICA PER 24-36 ORE"

L'Aeronautica Militare segnala l'arrivo di condizioni meteorologiche avverse sulla regione Sicilia a partire dalle prime ore di domani, lunedì 11 novembre 2024.Per le successive 24/36 ore, si prevedon...

L'Aeronautica Militare segnala l'arrivo di condizioni meteorologiche avverse sulla regione Sicilia a partire dalle prime ore di domani, lunedì 11 novembre 2024.

Per le successive 24/36 ore, si prevedono precipitazioni intense, prevalentemente a carattere temporalesco, che interesseranno varie aree dell’isola.

Le precipitazioni saranno accompagnate da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Questi fenomeni potranno causare situazioni di criticità, in particolare nelle aree costiere e interne più esposte.

Raccomandazioni:

Si consiglia di prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità locali e di adottare misure di precauzione, limitando gli spostamenti nelle zone colpite e proteggendo beni esposti a possibili danni da grandine e vento

AVVISO

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 10/11/24 SI PREVEDONO, DALLE PRIME ORE DI DOMANI LUNEDI' 11 NOVEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SICILIA, ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.