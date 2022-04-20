ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE: FORTE VENTO FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE PER LA GIORNATA DI DOMANI GIOVEDÌ' 21 APRILE 2022 SULLA SICILIA

La depressione che mercoledì sta facendo il suo ingresso in acque mediterranee si sposterà nelle prossime ore verso est, raggiungendo l'Italia tra giovedì e venerdì. Un primo fronte associato determin...

La depressione che mercoledì sta facendo il suo ingresso in acque mediterranee si sposterà nelle prossime ore verso est, raggiungendo l'Italia tra giovedì e venerdì. Un primo fronte associato determinerà il ritorno delle prime piogge da mercoledì sera su Nordovest, Sardegna e alto Tirreno, in estensione dalle prime ore di giovedì a buona parte delle regioni centrali, Emilia Romagna e successivamente a tratti del Sud peninsulare.

Per la giornata di domani previste parziali schiarite e più asciutto al Sud, ma entro sera piogge in arrivo su nord Sicilia, Calabria e Campania, più deboli in Puglia e nel sud della Sicilia. Venti tesi o forti da sudest, da nordest sul Mar Ligure, temperature in calo al Centro-Nord.

ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE EMESSA GIORNO 20 APRILE 2022 ALLE ORE 12.00

si prevedono precipitazioni intense e abbondanti a prevalente

carattere temporalesco:

-dalle 00 utc di domani, giovedi' 21 aprile 2022, e per le successive 24/30 ore sulla sardegna;

-dalle 12 utc di domani, giovedi' 21 aprile 2022, e per le successive 12/18 ore su lazio e toscana e per le successive 24/36 ore sulla campania.

altresi' si prevedono, dalle 12 di domani, giovedi' 21 aprile 2022, e per le successive 24 ore precipitazioni diffuse e abbondanti, localmente anche a carattere temporalesco, sull'Emilia-Romagna.

I sopra menzionati fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attivita' elettrica.

Si prevede inoltre vento forte, da sud-est, con raffiche di burrasca o localmente burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte:

-dalle 00 utc di domani, giovedi' 21 aprile 2022, e per le successive 18/21 ore sulla sicilia;

-dalle 06 utc di domani, giovedi' 21 aprile 2022, e per le successive 18/21 ore sulla calabria;

-dalle 09 utc di domani, giovedi' 21 aprile 2022, e per le successive 18/24 ore su basilicata e puglia.

si prevede anche, dalle 06 utc di domani, giovedi' 21 aprile 2022, e per le successive 21/24 ore vento forte settentrionale con raffiche di burrasca o burrasca forte sulla liguria, con riferimento particolare al settore ovest.