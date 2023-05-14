ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE, IN ARRIVO IL VORTICE "MINERVA". IN SICILIA PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITÀ' ELETTRICA E FORTE VENTO
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 15 Maggio 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 14/05/23 PERSISTE PER LE PROSSIME 06/09 ORE VENTO FORTE SUDORIENTALE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA PUGLIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTROMERIDIONALE;
POSSIBILI FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
IN CONSIDERAZIONE DELL'ARRIVO DEL VORTICE DENOMINATO 'MINERVA" CHE
GIA' DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI DOMANI LUNEDI' 15 MAGGIO 2023
RAGGIUNGERÀ' LA SICILIA, PER POI POSIZIONARSI IN SERATA SUL TIRRENO
MERIDIONALE, SI PREVEDONO:
- DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI DOMANI LUNEDI' 15 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SULLA SICILIA CON I FENOMENI CHE, IN SPECIAL MODO SULLA PARTE OCCIDENTALE DELL'ISOLA ASSUMERANNO CARATTERE DI ECCEZIONALITA';
- DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI DOMANI LUNEDI' 15 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTI DI BURRASCA, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE TEMPESTA, DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SULLA SICILIA, IN ESTENSIONE POMERIDIANA E DAI QUADRANTI MERIDIONALI SULLA CALABRIA, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLA SERATA DI DOMANI, LUNEDI' 15 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU MARCHE E ROMAGNA MERIDIONALE;
- DALLA TARDA SERATA DI DOMANI LUNEDI' 15 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTO FORTE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI SULLE REGIONI ADRIATICHE CENTROMERIDIONALI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE RISPETTIVE AREE COSTIERE, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DAL POMERIGGIO DI DOMANI LUNEDI' 15 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO STRETTO DI SICILIA IN ESTENSIONE DAL TARDO POMERIGGIO ANCHE A IONIO OCCIDENTALE E BASSO TIRRENO.
- I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO INOLTRE ACCOMPAGNATI, IN SPECIAL MODO SULLA SICILIA, DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA ED INTENSE GRANDINATE.
ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE
E' ufficiale: la Protezione Civile ha appena diramato l'allerta rossa per il pomeriggio di oggi e per domani, lunedì 15 Maggio 2023, per la Sicilia occidentale.
L’allarme per il rischio idrogeologico e idraulico è scattato alle 16 oggi e durerà fino alle ore 24 di domani 15 maggio.
Con l’allerta meteo rossa si è messa in moto la macchina della Protezione Civile per fronteggiare situazioni di emergenza.
ALLERTA ARANCIONE PER LE SEGUENTI ZONE: Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
ALLERTA GIALLA PER LE SEGUENTI ZONE Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto,
Secondo le previsioni meteo, sono attesi violenti temporali che potrebbero causare nubifragi e allagamenti. Sono previste precipitazioni molto intense, in particolare nel pomeriggio e nella serata di domani, che potrebbero riversare al suolo in poco tempo ingenti quantità d’acqua.