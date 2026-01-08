95047

Allerta dell’Aeronautica Militare per la Sicilia: vento forte e mari agitati nelle prossime ore

08 gennaio 2026 15:28
News
Allerta per le prossime ore secondo le previsioni ufficiali

Un nuovo impulso di maltempo intenso sta interessando il Sud Italia e le isole maggiori. Secondo le ultime valutazioni meteo, sono previste raffiche di vento molto forti, mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni intense, con un quadro che resterà instabile per diverse ore.

Le condizioni più critiche riguarderanno inizialmente Sicilia e Calabria, interessate da venti di Maestrale con raffiche di burrasca o burrasca forte, accompagnati da mari molto agitati, in particolare nello Stretto di Sicilia e nello Ionio meridionale. Attenzione anche alla Sardegna, dove il maltempo persisterà fino a sabato 10 gennaio.

A partire dal pomeriggio di venerdì 9 gennaio, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente su Basilicata e Calabria, con precipitazioni intense a carattere temporalesco, soprattutto sui settori tirrenici, e nuove mareggiate sulle coste esposte.

Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone costiere e durante la navigazione, e di seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.

Comunicato integrale dell’Aeronautica Militare

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 08/01/26

FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12/18 ORE:

  • PERSISTONO:
    • VENTO FORTE DI MAESTRALE CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE,
      FINO ALLA SERATA DI OGGI, GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026, SU SICILIA E
      CALABRIA       E FINO ALLA SERATA DI DOPODOMANI SABATO 10 GENNAIO SULLA
      SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
    • STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO, FINO ALLA SERATA DI OGGI
      GIOVEDÌ 08 GENNAIO 2026 SU STRETTO DI SICILIA E IONIO MERIDIONALE.
  • SI PREVEDONO INOLTRE, DAL POMERIGGIO DI DOMANI, VENERDÌ 09 GENNAIO
    2026    , E FINO ALLA MATTINATA DI DOPODOMANI SABATO 10 GENNAIO:
    • VENTO FORTE OCCIDENTALE CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE
      SU BASILICATA E CALABRIA CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
    • PRECIPITAZIONI INTENSE, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO, SUI
      SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA E CALABRIA.

