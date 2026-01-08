Allerta dell’Aeronautica Militare per la Sicilia: vento forte e mari agitati nelle prossime ore
Allerta per le prossime ore secondo le previsioni ufficialiUn nuovo impulso di maltempo intenso sta interessando il Sud Italia e le isole maggiori. Secondo le ultime valutazioni meteo, sono previste r...
Allerta per le prossime ore secondo le previsioni ufficiali
Un nuovo impulso di maltempo intenso sta interessando il Sud Italia e le isole maggiori. Secondo le ultime valutazioni meteo, sono previste raffiche di vento molto forti, mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni intense, con un quadro che resterà instabile per diverse ore.
Le condizioni più critiche riguarderanno inizialmente Sicilia e Calabria, interessate da venti di Maestrale con raffiche di burrasca o burrasca forte, accompagnati da mari molto agitati, in particolare nello Stretto di Sicilia e nello Ionio meridionale. Attenzione anche alla Sardegna, dove il maltempo persisterà fino a sabato 10 gennaio.
A partire dal pomeriggio di venerdì 9 gennaio, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente su Basilicata e Calabria, con precipitazioni intense a carattere temporalesco, soprattutto sui settori tirrenici, e nuove mareggiate sulle coste esposte.
Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone costiere e durante la navigazione, e di seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.
Comunicato integrale dell’Aeronautica Militare
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 08/01/26
FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12/18 ORE:
- PERSISTONO:
- VENTO FORTE DI MAESTRALE CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE,
FINO ALLA SERATA DI OGGI, GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026, SU SICILIA E
CALABRIA E FINO ALLA SERATA DI DOPODOMANI SABATO 10 GENNAIO SULLA
SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO, FINO ALLA SERATA DI OGGI
GIOVEDÌ 08 GENNAIO 2026 SU STRETTO DI SICILIA E IONIO MERIDIONALE.
- VENTO FORTE DI MAESTRALE CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE,
- SI PREVEDONO INOLTRE, DAL POMERIGGIO DI DOMANI, VENERDÌ 09 GENNAIO
2026, E FINO ALLA MATTINATA DI DOPODOMANI SABATO 10 GENNAIO:
- VENTO FORTE OCCIDENTALE CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE
SU BASILICATA E CALABRIA CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PRECIPITAZIONI INTENSE, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO, SUI
SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA E CALABRIA.
- VENTO FORTE OCCIDENTALE CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE