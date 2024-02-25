ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: PERSISTONO PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E FORTE VENTO SULLA SICILIA
25 febbraio 2024 15:06
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 25 febbraio 2024. Ecco di seguito il testo integrale.
- PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU SICILIA E PUGLIA E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA CALABRIA;
- VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA, IN ESTENSIONE DALLA SERA ANCHE ALLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA MERIDIONALE; MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
- SI PREVEDE DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI, DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL BASSO IONIO.
- SI PREVEDONO DALLA MATTINA DI DOMANI, LUNEDI' 26 FEBBRAIO 2024 E PER
LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A CARATTERE DI ROVESCIO O
TEMPORALE, SU TOSCANA E LIGURIA, CON POSSIBILI CUMULATE LOCALMENTE
ECCEZIONALI SU QUEST'ULTIMA REGIONE. FENOMENI IN ESTENSIONE SERALE ANCHE AL LAZIO;
- PRECIPITAZIONI DIFFUSE E INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO, SU PIEMONTE ED EMILIA-ROMAGNA;
- NEVICATE ABBONDANTI SULLE ALPI DEL PIEMONTE E SUI RILIEVI DELLA LIGURIA GENERALMENTE OLTRE I 500 METRI, SU ALPI E PREALPI DI LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE GENERALMENTE OLTRE GLI 800 METRI;
- VENTI FORTI DA SUD CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA LIGURIA MA IN RAPIDA ROTAZIONE DA NORD.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E
FORTI RAFFICHE DI VENTO.
C.N.M.C.A.