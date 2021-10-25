ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: PREVISTI FENOMENI INTENSI SULLA SICILIA ORIENTALE PER LE PROSSIME 48/60 ORE
Un intenso ciclone depressionario si sta strutturando in queste ore fra Nord-Africa e Sicilia e sarà responsabile di una fase di intenso maltempo sull’estremo Sud Italia, in particolare sulle aree ioniche
L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.
Di seguito, il bollettino integrale per IL 26 OTTOBRE 2021
PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE
DI ROVESCIO O TEMPORALE:
- PER LE PROSSIME 12/18 ORE SULLA BASILICATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI ORIENTALE E MERIDIONALE;
- PER LE PROSSIME 36 ORE SULLA CALABRIA, CON QUANTITATIVI CUMULATI CHE POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA' SUI SETTORI IONICO E MERIDIONALE;
- PER LE PROSSIME 48/60 ORE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRORIENTALE DELL'ISOLA.
PERSISTE:
- PER LE PROSSIME 18/24 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO IONIO CENTROMERIDIONALE;
- PER LE PROSSIME 48/60 ORE VENTO FORTE, DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, SULLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE
CENTROMERIDIONALE DELLA REGIO
In attesa de bollettini di Vigilanza e di Criticità del DPC