ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: SICILIA ROVENTE, LUNEDÌ SI TOCCHERANNO I 41°C NELLE AREE INTERNE

Allerta Meteo nelle prossime ore per forti temporali in 3 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 13 luglio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni inte...

Allerta Meteo nelle prossime ore per forti temporali in 3 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 13 luglio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

persistono, fino alla sera, precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco su Liguria e Toscana;

si prevedono precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, sul Lazio.

I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e grandine localmente di medie dimensioni.

I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e grandine localmente di medie dimensioni. Si prevedono inoltre, per la giornata di domani, lunedì 14 luglio 2025, temperature elevate con valori massimi di 40/41°C per le zone interne della Sicilia“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento