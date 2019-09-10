ALLERTA ESTOFEX, NUBIFRAGI, FORTE VENTO E GRANDINE DI GRANDI DIMENSIONI POSSIBILI IN SICILIA

Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia., Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifrag...

Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia., Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 11 settembre.

Una vigorosa bassa pressione dei medi livelli si sposta dal Golfo di Biscaglia attraverso la Spagna nordorientale e il Mediterraneo occidentale, con l’avvezione di aria fredda e di vorticità in alto che incontra l’aria calda e umida dei bassi livelli con oltre 1000J/Kg di CAPE disponibile nel Mediterraneo. Una depressione a onda breve attraversa il Nord Africa e il Sud Italia. Un’altra bassa pressione si muove verso nord sul Mar Baltico e sulla Svezia con aria leggermente instabile.

Tunisia e Sud Italia

Il CAPE intorno a 2000J/Kg a sud della Sicilia e la notevole Storm Relative Environmental Helicity previsti da GFS potrebbero supportare supercelle in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento, forse anche un tornado. Inoltre, le tempeste potrebbero seguire la costa meridionale della Sicilia, producendo grandi quantità di pioggia e alluvioni lampo.

Questo l’ultimo bollettino Estofex che avvisa la Sicilia sul forte maltempo che potrebbe scatenarsi oggi. Massima attenzione

