Allerta gialla domani per tutta la Sicilia, il bollettino della protezione civile
A cura di Redazione
17 aprile 2018 16:55
Torna il maltempo in Sicilia, la Protezione Civile diffonde il bollettino per la giornata di domani, mercoledì 18 Aprile, che annuncia il livello di allerta gialla su tutta la Sicilia.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.