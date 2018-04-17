95047

Allerta gialla domani per tutta la Sicilia, il bollettino della protezione civile

17 aprile 2018
Torna il maltempo in Sicilia, la Protezione Civile diffonde il bollettino per la giornata di domani, mercoledì 18 Aprile, che annuncia il livello di allerta gialla su tutta la Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

