ALLERTA GIALLA IN SICILIA PER LA GIORNATA DI OGGI

BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE:La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi, alle 24 di domani, 6 maggio...

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi, alle 24 di domani, 6 maggio 2022, in tutta la regione. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati e venti localmente forti dai quadranti orientali con rinforzi da sud-est, in rotazione da ovest nel pomeriggio.

BOLLETTINO DELL’AERONAUTICA MILITARE:

PERSISTE VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE:

- PER LE SUCCESSIVE 12 SULLA SARDEGNA;

- PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA SICILIA.

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI 06 MAGGIO 2022, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO:

-SULLA SICILIA PER LE SUCCESSIVE 24 ORE;

-SULLA SARDEGNA PER LE SUCCESSIVE 30 ORE.