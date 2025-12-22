95047

Allerta Gialla in Sicilia: perturbazione atlantica in arrivo, attesi temporali e mareggiate

Una perturbazione di origine atlantica è in arrivo sull’Italia e porterà, a partire da domani, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche anche in Sicilia. Sono previste precipitazioni...

22 dicembre 2025 20:14
News
Una perturbazione di origine atlantica è in arrivo sull’Italia e porterà, a partire da domani, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche anche in Sicilia. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale.

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un avviso di allerta gialla valido dalle ore 16:00 di oggi, 22 dicembre 2025, fino alle ore 24:00 di domani, 23 dicembre 2025.

Secondo le previsioni, si attendono piogge da isolate a sparse con quantitativi cumulati puntualmente moderati, accompagnate da venti forti provenienti dai quadranti sud-orientali. I mari risulteranno molto mossi, in particolare nei bacini occidentali dell’Isola.

Alla luce delle condizioni meteorologiche previste, i sindaci invitano la popolazione alla massima prudenza. In particolare, si raccomanda di prestare attenzione durante i rovesci più intensi, monitorare il deflusso delle acque nelle aree urbane e nei luoghi abitualmente soggetti ad allagamenti, limitare gli spostamenti non necessari e guidare con cautela a causa delle raffiche di vento e del fondo stradale scivoloso.

Si consiglia inoltre di evitare le zone esposte al moto ondoso, come moli, banchine e spiagge, considerato che le condizioni del mare sono previste come molto mosse.

