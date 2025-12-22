Allerta Gialla in Sicilia: perturbazione atlantica in arrivo, attesi temporali e mareggiate

Una perturbazione di origine atlantica è in arrivo sull’Italia e porterà, a partire da domani, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche anche in Sicilia. Sono previste precipitazioni...

A cura di Redazione 22 dicembre 2025 20:14

Condividi