Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 07 Gennaio 2019, che indica un’allerta ‘gialla’ per rischio idrogeologico su gran parte della Sicilia.

ALLERTA GIALLA, LUNEDÌ 7 GENNAIO, SU GRAN PARTE DELLA SICILIA

Dal primo pomeriggio e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. Previste precipitazioni parse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Mareggiate lungo le coste esposte.“

Il CENTRO FUNZIONALE CENTRALE

assunte le criticità comunicate dai Centri Funzionali Decentrati di tutte le Regioni e Province autonome

EMETTE IL PRESENTE BOLLETTINO DI CRITICITÀ NAZIONALE/ALLERTA

Per la giornata di domani, Lunedì 7 gennaio 2019:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico