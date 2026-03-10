Allerta gialla meteo oggi in Sicilia: piogge e rovesci in arrivo, esclusi Ragusa e Siracusa

Allerta gialla meteo in Sicilia: piogge e rovesci in arrivo, esclusi Ragusa e Siracusa

La perturbazione annunciata nei giorni scorsi dai meteorologi è ormai in arrivo e nelle prossime ore porterà nuove precipitazioni su gran parte della Sicilia. A comunicarlo è il bollettino diffuso dalla Protezione Civile Regionale, che segnala un peggioramento delle condizioni meteo già a partire dalle prossime ore.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori centro-occidentali e nord-orientali dell’isola. I quantitativi di pioggia previsti saranno generalmente deboli, ma localmente potranno risultare moderati. Sulle restanti zone della regione sono invece previste precipitazioni isolate, anche in questo caso sotto forma di rovesci o temporali, con accumuli complessivamente deboli.

Oltre alla pioggia, il bollettino segnala anche venti orientali localmente forti sui settori meridionali della Sicilia, mentre i mari si presenteranno molto mossi. Le temperature, invece, dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili, senza variazioni significative rispetto ai valori registrati negli ultimi giorni.

Alla luce delle previsioni meteo, la Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su quasi tutta l’isola. Restano escluse dall’avviso di criticità le province di Ragusa e Siracusa, dove al momento non sono previsti particolari fenomeni di rilievo.

Le autorità invitano comunque alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree più esposte a possibili allagamenti o raffiche di vento.