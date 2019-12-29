La Sicilia continua ad essere interessata da correnti molto fredde di origine artico-continentale che apporteranno temperature inferiori alle medie stagionali ed instabilità.Nella giornata di lunedì,...

La Sicilia continua ad essere interessata da correnti molto fredde di origine artico-continentale che apporteranno temperature inferiori alle medie stagionali ed instabilità.

Nella giornata di lunedì, il movimento retrogrado del nucleo gelido in quota alimentato da aria artica di matrice continentale sarà all’origine di una nuova recrudescenza dei fenomeni che assumeranno carattere nevoso a partire da quote collinari.

Sul settore tirrenico avremo cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, in serata possibili rovesci, localmente grandinigeni specie sul palermitano. Rovesci anche fra ragusano e siracusano. Altrove i fenomeni risulteranno isolati in un contesto di variabilità.

Neve intorno ai 600-700 metri con possibili fioccate intorno ai 400-500 metri su area etnea.

Le neve cadrà abbondante sul comprensorio etneo, specie lato nord e sui Nebrodi, accumuli moderati sulle Madonie.

Le temperature saranno generalmente stazionarie e su valori inferiori alle medie stagionali. I venti soffieranno forti di grecale.

Mari: agitato lo Ionio, molto mosso il Tirreno, mossi i restanti bacini.

IL COMUNICATO DELLA PROTEZIONE CIVILE ALLERTA GIALLA, NEVE A BASSA QUOTA E VENTI DI BURRASCA PER LA GIORNATA DI DOMANI

L’intensa ventilazione nord-orientale, annunciata nei giorni scorsi, continuerà ad interessare le regioni meridionali del nostro Paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che segue quello diffuso nei giorni scorsi. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla serata di oggi, domenica 29 dicembre, venti nord-orientali forti o di burrasca su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 30 dicembre, allerta gialla sul versante tirrenico e sui settori centro-orientali della Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.