ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI
Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 15 maggio alle 24.00 del 16 maggio 2019
CONDIMETEO:
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI' 16 MAGGIO 2019, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SPECIE SUI SETTORI
NORD-ORIENTALI.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA', FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI
VENTO.
SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040
Qui è possibile visionare l'Avviso: bit.ly/1YM8d9p