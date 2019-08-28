ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI, 29 AGOSTO

“Un’area di bassa pressione in avanzamento dalla Sardegna verso la Sicilia, continuerà ad apportare marcata instabilità atmosferica, favorendo sulle isole maggiori lo sviluppo di fenomeni temporalesch...

“Un’area di bassa pressione in avanzamento dalla Sardegna verso la Sicilia, continuerà ad apportare marcata instabilità atmosferica, favorendo sulle isole maggiori lo sviluppo di fenomeni temporaleschi, che localmente assumeranno anche carattere di forte intensità”.

Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri”.

“L’avviso – prosegue la nota – prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 agosto, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, che continueranno ad insistere anche nella giornata di domani sulla Sardegna”.

“I fenomeni – aggiunge la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 29 agosto, allerta gialla su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Umbria e sui bacini occidentali dell’Abruzzo.