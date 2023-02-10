ALLERTA GIALLA PER LA PROVINCIA DI CATANIA PER LA GIORNATA DI DOMANI, 11 FEBBRAIO 2023
E' stato diramato pochi minuti fa il bollettino della protezione civile che prevede per la giornata di domani, 11 Febbraio 2023, allerta meteo di colore giallo per la zona del Simeto.Nel dettaglio :OR...
E' stato diramato pochi minuti fa il bollettino della protezione civile che prevede per la giornata di domani, 11 Febbraio 2023, allerta meteo di colore giallo per la zona del Simeto.
Nel dettaglio :
ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico
ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, venerdì 10 febbraio 2023. Ecco di seguito il testo integrale:
IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESENZA DEL CICLONE DENOMINATO HELIOS, PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 06/09 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA, CON QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE CHE ANCORA ASSUMERANNO CARATTERE DI ECCEZIONALITA' SUL SETTORE CENTROMERIDIONALE DELL'ISOLA; -
PER LE PROSSIME 09/12 ORE, VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI CON RAFFICHE FINO A FORTUNALE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTROMERIDIONALE, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; -
PER LE PROSSIME 12/18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU IONIO E STRETTO DI SICILIA.