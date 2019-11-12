ALLERTA GIALLA PER TUTTA LA SICILIA PER LA GIORNATA DI DOMANI

L’ultimo bollettino meteo, diramato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, indica per tutta la Sicilia condizioni meteo avverse per la giornata di domani (13 novembre 2019).Livello di allert...

L’ultimo bollettino meteo, diramato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, indica per tutta la Sicilia condizioni meteo avverse per la giornata di domani (13 novembre 2019).

Livello di allerta GIALLA (ATTENZIONE) in tutta l’Isola.

Nel bollettino si legge: “Previste precipitazioni "sparse", anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati"

Allerta gialla che resterà in vigore fino alle 24:00 di domani.

Disposizioni Generali: si invitano tutti gli Enti cui la presente è diretta (elenco in calce), e i Sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione ai Livelli di Allerta e alle corrispondenti Fasi Operative dichiarati dal CFDMI-settore Idro e adottati, per delega del Presidente della Regione, dal Capo del DRPC-Sicilia (Rif. normativi: Decreto legislativo n.1 del 02/01/2018: “Codice della protezione civile”, DPRS del 27/01/2011 in GURS n. 8 del 18/02/2011: “Linee Guida per la redazione dei piani di protezione civile comunali e intercomunali in tema di rischio idrogeologico”, DPRS n° 626/GAB del 30/10/2014: “Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”).

I responsabili locali di protezione civile sono invitati a prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, non prevedibili e talora repentine, nonché agli effetti al suolo derivanti, ancorché potenziali, temuti o presumibili, adeguando all’occorrenza e opportunamente le Fasi operative e i propri modelli di intervento. In particolare, se sono note condizioni di vulnerabilità del territorio per effetto di dissesti precedenti, la Autorità locali di protezione civile possono, all’occorrenza, adottare Fasi Operative con livelli superiori a quelli del presente Avviso.

Si raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione del presente Avviso e di informare la SORIS e i Servizi del DRPC-Sicilia competenti per territorio circa l’evoluzione della situazione. Il presente Avviso è pubblicato su www.protezionecivilesicilia.it.