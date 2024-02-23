ALLERTA GIALLO DOMANI 24 FEBBRAIO 2024 IN TUTTA LA SICILIA
La protezione civile regionale ha emanato per domani, 24 febbraio 2024, un’allerta meteo gialla, con fase operativa di “attenzione”, su tutta la Sicilia, provincia e città di Catania compresa.
Durante la giornata sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro- settentrionali, con quantitativi cumulati da puntualmente moderati a moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati deboli.
Le temperature massime saranno in locale sensibile diminuzione e mentre soffieranno venti forti meridionali sui settori ionici.
I mari saranno molto mossi su tutti i bacini, con moto ondoso in rapida attenuazione.
ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE
Prosegue l’allerta meteo per nevicate intese e abbondanti, nubifragi e vento di burrasca. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 23 febbraio 2024.
– PER LE PROSSIME 12 ORE NEVICATE INTENSE ED ABBONDANTI OLTRE I 1000 METRI SUI RILIEVI ALPINI E PREALPINI DI LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO;
– PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI DIFFUSE ED ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO, SULLE RESTANTI ZONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA;
– PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, INIZIALMENTE SUL LAZIO ED AREE INTERNE DELL’ABRUZZO, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE A NORD CAMPANIA ED AREE INTERNE DEL MOLISE.
PERSISTE INOLTRE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO BURRASCA O BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE EVENTUALI COSTE ESPOSTE:
– PER LE PROSSIME 18 ORE SULLA CAMPANIA;
– PER LE PROSSIME 12 ORE SU APPENNINO EMILIANO-ROMAGNOLO E RELATIVA FASCIA COLLINARE E PEDEMONTANA, NONCHE’ SU MARCHE, LAZIO, ABRUZZO E MOLISE;
– PER LE PROSSIME 6 ORE SULL’UMBRIA;
– PER LE PROSSIME 3 ORE SU FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE.
SI PREVEDE INOLTRE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO BURRASCA O BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE EVENTUALI COSTE ESPOSTE:
– PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE SETTENTRIONALE;
– DALLA SERATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SULLA BASILICATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE TIRRENICO.
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 24 FEBBRAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, SI PREVEDONO INOLTRE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU CAMPANIA, BASILICATA CON PARTICOLARE AL RELATIVO SETTORE TIRRENICO, CALABRIA E SICILIA;
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. C.N.M.C.A.