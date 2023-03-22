ALLERTA IN RETE DELLA POLIZIA POSTALE: “ATTENZIONE ALLE APP CHE ISTALLIAMO SUI NOSTRI DISPOSITIVI”

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda le “App che istalliamo sui nos...

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda le “App che istalliamo sui nostri dispositivi”. La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che l’uso sempre più frequente degli smartphone per accedere al proprio conto corrente, ha favorito la crescente diffusione di applicazioni malevole, in grado di superare i controlli di sicurezza degli antivirus e dei principali App Store. In seguito all’istallazione sul dispositivo, queste applicazioni, spesso consigliate per ottimizzare il funzionamento dello smartphone, provocano l’esecuzione di componenti malware, capaci di rubare le credenziali bancarie della vittima e condurre transazioni bancarie a sua insaputa. I consigli sono:

Leggi attentamente le recensioni degli altri utenti

Verifica l’attendibilità dello sviluppatore

Istalla solo App di fornitori noti e affidabili

Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email [email protected] o [email protected] per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.