ALLERTA METEO ARANCIONE IN SICILIA, TEMPORALI E FORTE VENTO IN ARRIVO

Allerta meteo arancione sulla Sicilia per temporali e venti forti. Lo fa sapere la protezione civile che avverte: “Un’area di bassa pressione posizionata sulle Baleari, progredirà rapidamente verso il...

Allerta meteo arancione sulla Sicilia per temporali e venti forti. Lo fa sapere la protezione civile che avverte: “Un’area di bassa pressione posizionata sulle Baleari, progredirà rapidamente verso il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia, portando condizioni di spiccata instabilità, a partire dalla sera di oggi, sulle due isole maggiori, e in successiva estensione, fra la serata di domani e la giornata di dopodomani, verso le aree ioniche della penisola”.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).Dalle prime ore di domani, martedì 29 novembre, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, 29 novembre, allerta arancione in Sicilia e allerta gialla su settori della Calabria.Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.