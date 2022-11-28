ALLERTA METEO ARANCIONE IN TUTTA LA SICILIA: SCUOLE CHIUSE A PATERNO'.
La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani.
L'allerta (arancione in tutta la regione) è quella intermedia, compresa tra la gialla e la rossa.
A PATERNO' LE SCUOLE, DOMANI, 29 NOVEMBRE 2022, DI OGNI ORDINE E GRADO, RIMARRANNO CHIUSE PER ALLERTA ARANCIONE
Il Sindaco ha appena emesso un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 29 novembre 2022, a causa di una pericolosa allerta meteo arancione, emanata dalla protezione civile.
Scuole chiuse pure ad Acireale ed a Bronte .
SCUOLE REGOLARMENTE APERTE A CATANIA
Potrebbero seguire provvedimenti analoghi anche da parte di altre amministrazioni comunali.
Lista scuole chiuse in aggiornamento.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO