ALLERTA METEO ARANCIONE IN TUTTA LA SICILIA: SCUOLE CHIUSE A PATERNO'.

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani.L'allerta (arancione in tutta la region...

28 novembre 2022 19:06
La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani.

L'allerta (arancione in tutta la regione) è quella intermedia, compresa tra la gialla e la rossa.

A PATERNO' LE SCUOLE, DOMANI, 29 NOVEMBRE 2022, DI OGNI ORDINE E GRADO, RIMARRANNO CHIUSE PER ALLERTA ARANCIONE

Il Sindaco ha appena emesso un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 29 novembre 2022, a causa di una pericolosa allerta meteo arancione, emanata dalla protezione civile.

Scuole chiuse pure ad Acireale ed a Bronte .

SCUOLE REGOLARMENTE APERTE A CATANIA

Potrebbero seguire provvedimenti analoghi anche da parte di altre amministrazioni comunali.

Lista scuole chiuse in aggiornamento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

