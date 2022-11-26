ALLERTA METEO ARANCIONE NELLA SICILIA ORIENTALE PER IL 27 NOVEMBRE

Continua il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domenica 27 novembre. N...

Continua il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domenica 27 novembre. Nella zona orientale è segnalata un’allerta meteo arancione mentre per il resto dell’isola è gialla.

Si segnalano precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone orientali, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare su zone settentrionali. Isole Eolie: cielo molto nuvoloso con precipitazioni, in miglioramento mattutino.

Per quanto riguarda i venti, da forti a burrasca nord-orientali, con rinforzi ulteriori su zone ioniche. Mari agitati o molto agitati in tutti i bacini.