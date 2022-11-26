95047

ALLERTA METEO ARANCIONE NELLA SICILIA ORIENTALE PER IL 27 NOVEMBRE

Continua il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domenica 27 novembre. N...

A cura di Redazione Redazione
26 novembre 2022 21:34
ALLERTA METEO ARANCIONE NELLA SICILIA ORIENTALE PER IL 27 NOVEMBRE -
Dintorni
Condividi

Continua il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domenica 27 novembre. Nella zona orientale è segnalata un’allerta meteo arancione mentre per il resto dell’isola è gialla.

Si segnalano precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone orientali, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare su zone settentrionali. Isole Eolie: cielo molto nuvoloso con precipitazioni, in miglioramento mattutino.

Per quanto riguarda i venti, da forti a burrasca nord-orientali, con rinforzi ulteriori su zone ioniche. Mari agitati o molto agitati in tutti i bacini.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047