ALLERTA METEO ARANCIONE SULLA COSTA NORD-ORIENTALE DELLA SICILIA E GIALLA NEL RESTO DELL'ISOLA: SCUOLE CHIUSE IN MOLTI COMUNI DELLA ZONA JONICA

Aci Catena, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, Acireale, Alì, Alì Terme, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Giarre, Gravina di Catania, Letojanni, Mandanici, Mascali, Mascalucia, Misterbianco, Nizza di Sicilia, Pagliara, Piedimonte Etneo, Riposto, Roccalumera, San Gregorio, S. Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, Savoca, Santa Venerina, Valverde.

SCUOLE REGOLARMENTE APERTE A PATERNO'

L’area di instabilità presente, già da diversi giorni, tra Sardegna e Sicilia, nel corso delle prossime ore subirà un’ulteriore recrudescenza, con lo sviluppo di sistemi temporaleschi che, a partire dalle aree di mare, tenderanno ad interessare le citate isole maggiori.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio/sera di oggi, domenica 10 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 11 novembre, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia e gialla per il resto dell'isola.

Valutata, inoltre, allerta gialla sul versante orientale della Sardegna, sugli estremi settori meridionali della Calabria e sul restante territorio della Sicilia.

Tanti i comuni della zona Jonica che a causa dell’avviso regionale di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, hanno disposto la chiusura delle scuole per garantire la sicurezza di studenti e personale.

Aci Catena, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, Acireale, Alì, Alì Terme, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Giarre, Gravina di Catania, Letojanni, Mandanici, Mascali, Mascalucia, Nizza di Sicilia, Pagliara, Piedimonte Etneo, Riposto, Roccalumera, San Gregorio, S. Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, Savoca, Santa Venerina, Valverde.

L'Aeronautica Militare segnala l'arrivo di condizioni meteorologiche avverse sulla regione Sicilia a partire dalle prime ore di domani, lunedì 11 novembre 2024.

Per le successive 24/36 ore, si prevedono precipitazioni intense, prevalentemente a carattere temporalesco, che interesseranno varie aree dell’isola.

Le precipitazioni saranno accompagnate da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Questi fenomeni potranno causare situazioni di criticità, in particolare nelle aree costiere e interne più esposte.

Raccomandazioni:

Si consiglia di prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità locali e di adottare misure di precauzione, limitando gli spostamenti nelle zone colpite e proteggendo beni esposti a possibili danni da grandine e vento

AVVISO

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 10/11/24 SI PREVEDONO, DALLE PRIME ORE DI DOMANI LUNEDI' 11 NOVEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SICILIA, ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.