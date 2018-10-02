ALLERTA METEO ARANCIONE SULLA SICILIA ORIENTALE PER DOMANI 03 OTTOBRE

La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico per la giornata di domani, 03 Ottobre e per le prossime 24 ore, con livello di allerta arancione e fare operati...

La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico per la giornata di domani, 03 Ottobre e per le prossime 24 ore, con livello di allerta arancione e fare operativa di preallarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico sui settori della Sicilia centrale e nord-orientale. I fenomeni previsti sono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali della Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, tendenti a forti nord-occidentali sui settori costieri occidentali e meridionali. Mari tendenti a molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale. I sindaci consigliano di non permanere nei piani scantinati e seminterrati delle abitazioni, di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario, di non transitare e sostare su ponti, argini e strade limitrofe ai corsi d’acqua e a prestare particolare attenzione ai deflussi. La Protezione civile ha invitato i sindaci a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile.