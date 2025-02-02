ALLERTA METEO, AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: PERSISTONO PER LE PROSSIME 24/30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU SICILIA

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 2 febbraio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito il testo integrale.Persistono per le prossime 24/...

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 2 febbraio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito il testo integrale.

Persistono per le prossime 24/30 ore, precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, su Sicilia e Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, in estensione dalla tarda serata di oggi, domenica 2 febbraio 2025, ed a prevalente carattere di pioggia o rovescio anche a Marche meridionali, Abruzzo e Molise.

I sopracitati fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente fulminazione e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti.

Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento