ALLERTA METEO DELL'AERONAUTICA MILITARE, IN ARRIVO TEMPESTA FELIX: PER LA SICILIA PIOGGE INTENSE, VENTI FORTI E MAREGGIATE PER LE PROSSIME 48 ORE
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 12 Gennaio 2025 un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.Di seguito il testo integrale:IN CONSIDERAZIONE DEL TRANSITO D...
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 12 Gennaio 2025 un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale:
IN CONSIDERAZIONE DEL TRANSITO DELLA TEMPESTA FELIX, SI PREVEDONO NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 12 GENNAIO 2025:
- NEVICATE INTENSE ED ABBONDANTI PER LE PROSSIME 36 ORE SULL'ABRUZZO DAI 200/300 METRI, PER LE PROSSIME 36 ORE SU MOLISE, CAMPANIA E BASILICATA DAI 500 METRI CON QUOTA NEVE IN ABBASSAMENTO NELLA GIORNATA DI DOMANI A 200/300 METRI, PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA CALABRIA DAI 500 METRI;
- PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE PER LE PROSSIME 6/12 ORE SULLA CAMPANIA, PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA BASILICATA E PER LE PROSSIME 48/60 ORE SU CALABRIA E SICILIA;
- VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE EVENTUALI COSTE ESPOSTE PER LE PROSSIME 48/60 ORE SU EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE ED APPENNINICHE, NONCHE' SU LIGURIA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA, E PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA SICILIA;
- STATO DEL MARE MOLTO AGITATO PER LE PROSSIME 12/18 ORE AL LARGO DI MARE E CANALE DI SARDEGNA.
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI' 13 GENNAIO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, SI PREVEDONO INOLTRE VENTI FORTI DA NORD-EST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE; MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.