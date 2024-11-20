ALLERTA METEO DELL’AERONAUTICA MILITARE: RAFFICHE DI BURRASCA E MAREGGIATE INTENSE PER LE PROSSIME 36 ORE
Allerta Meteo ancora per burrasca forte e mareggiate, ma anche per piogge intense, tanta neve e gelicidio, in diverse regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato oggi, 20 novembre 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12.00/UTC DEL 20/11/24 PERSISTE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE EVENTUALI COSTE ESPOSTE:
- PER LE PROSSIME 6 ORE, SULLE AREE ALPINE DI VALLE D'AOSTA E PIEMONTE, NONCHE' SU TOSCANA ED UMBRIA;
- PER LE PROSSIME 12 ORE SU SARDEGNA, MARCHE, LAZIO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA;
- PER LE PROSSIME 30/36 ORE SU CALABRIA E SICILIA.
PERSISTE INOLTRE STATO DEL MARE MOLTO AGITATO: - PER LE PROSSIME 6 ORE AL LARGO DEL MAR LIGURE;
- PER LE PROSSIME 12 ORE SUL TIRRENO CENTROSETTENTRIONALE;
- PER LE PROSSIME 15/18 ORE SUL TIRRENO MERIDIONALE '“ SETTORE EST. SI PREVEDE:
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI' 21 NOVEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24, NEVICATE DIFFUSE ED ABBONDANTI SU VALLE D'AOSTA E PIEMONTE FINO A QUOTE PIANEGGIANTI;
- DAL POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE, PIOGGIA CONGELANTESI SUL PIEMONTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE MERIDIONALE DELLA REGIONE, NONCHE' SULL'EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE OCCIDENTALE DELLA REGIONE;
- DAL POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE, PIOGGIA CONGELANTESI SULLA LIGURIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE APPENNINICHE;
- DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE, PRECIPITAZIONI ABBONDANTI SULLA TOSCANA, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE SETTENTRIONALE DELLA REGIONE.
SI PREVEDE INOLTRE, VENTO FORTE SUD-OCCIDENTALE CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE EVENTUALI COSTE ESPOSTE:
- DAL POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU VALLE D'AOSTA E SULLE AREE ALPINE DEL PIEMONTE;
- DALLA SERATA DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA E LAZIO;
- DALLA SERATA DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE, SU SARDEGNA, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA.
INFINE SI PREVEDE, DAL POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SUL MAR LIGURE.