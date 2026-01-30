95047

Allerta meteo: domani allerta gialla in tutta la Sicilia. Piogge, temporali e vento forte

30 gennaio 2026 16:56
Nuovo peggioramento delle condizioni meteo in arrivo sulla Sicilia. Per la giornata di domani, sabato 31 gennaio, è stata diramata allerta gialla su tutta l’Isola a causa del transito di una perturbazione atlantica che interesserà il Mediterraneo occidentale.

📌 L’avviso della Protezione Civile

Secondo il comunicato del Dipartimento della Protezione Civile, la perturbazione, in movimento dal Mar di Sardegna verso i settori ionici, determinerà un generale peggioramento del tempo su Sicilia, Sardegna e Calabria.

In particolare, dalle prime ore di domani sono previste:

  • Precipitazioni diffuse, da sparse a localmente intense
  • Rovesci e temporali, anche di forte intensità
  • Raffiche di vento sostenute
  • Possibile attività elettrica

Dal pomeriggio di sabato, inoltre, è atteso un rinforzo dei venti settentrionali, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti, la Protezione Civile ha valutato:

  • Allerta arancione nel Sud della Sardegna
  • Allerta gialla su tutta la Sicilia e su settori di Calabria e Sardegna

Le condizioni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

🌬️ Il bollettino dell’Aeronautica Militare

A rafforzare il quadro di maltempo è anche il nuovo avviso per “fenomeni intensi” diffuso dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Nel dettaglio, si prevedono:

  • Mare molto agitato o grosso sul Canale di Sardegna, in estensione serale allo Stretto di Sicilia
  • Piogge intense e abbondanti a carattere temporalesco sulla Sardegna, in estensione pomeridiana alla Sicilia e successivamente alla Calabria
  • Fulminazioni frequenti, locali grandinate e forti raffiche di vento
  • Vento di Maestrale fino a burrasca forte sulle Isole Pelagie, con forti mareggiate
  • Venti forti con raffiche di burrasca anche sulla Calabria ionica

I fenomeni sono attesi da sabato 31 gennaio fino a domenica 1 febbraio 2026.

⚠️ Raccomandazioni

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, in particolare:

  • evitare spostamenti non necessari durante le fasi più intense
  • prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua e zone a rischio allagamenti
  • seguire gli aggiornamenti ufficiali delle strutture di Protezione Civile territoriali

🔎 Il quadro meteo sarà costantemente aggiornato in base all’evolversi della situazione.

