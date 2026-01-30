Allerta meteo: domani allerta gialla in tutta la Sicilia. Piogge, temporali e vento forte
Nuovo peggioramento delle condizioni meteo in arrivo sulla Sicilia. Per la giornata di domani, sabato 31 gennaio, è stata diramata allerta gialla su tutta l’Isola a causa del transito di una perturbaz...
Nuovo peggioramento delle condizioni meteo in arrivo sulla Sicilia. Per la giornata di domani, sabato 31 gennaio, è stata diramata allerta gialla su tutta l’Isola a causa del transito di una perturbazione atlantica che interesserà il Mediterraneo occidentale.
📌 L’avviso della Protezione Civile
Secondo il comunicato del Dipartimento della Protezione Civile, la perturbazione, in movimento dal Mar di Sardegna verso i settori ionici, determinerà un generale peggioramento del tempo su Sicilia, Sardegna e Calabria.
In particolare, dalle prime ore di domani sono previste:
- Precipitazioni diffuse, da sparse a localmente intense
- Rovesci e temporali, anche di forte intensità
- Raffiche di vento sostenute
- Possibile attività elettrica
Dal pomeriggio di sabato, inoltre, è atteso un rinforzo dei venti settentrionali, con mareggiate lungo le coste esposte.
Sulla base dei fenomeni previsti, la Protezione Civile ha valutato:
- Allerta arancione nel Sud della Sardegna
- Allerta gialla su tutta la Sicilia e su settori di Calabria e Sardegna
Le condizioni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto nelle aree più vulnerabili.
🌬️ Il bollettino dell’Aeronautica Militare
A rafforzare il quadro di maltempo è anche il nuovo avviso per “fenomeni intensi” diffuso dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.
Nel dettaglio, si prevedono:
- Mare molto agitato o grosso sul Canale di Sardegna, in estensione serale allo Stretto di Sicilia
- Piogge intense e abbondanti a carattere temporalesco sulla Sardegna, in estensione pomeridiana alla Sicilia e successivamente alla Calabria
- Fulminazioni frequenti, locali grandinate e forti raffiche di vento
- Vento di Maestrale fino a burrasca forte sulle Isole Pelagie, con forti mareggiate
- Venti forti con raffiche di burrasca anche sulla Calabria ionica
I fenomeni sono attesi da sabato 31 gennaio fino a domenica 1 febbraio 2026.
⚠️ Raccomandazioni
Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, in particolare:
- evitare spostamenti non necessari durante le fasi più intense
- prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua e zone a rischio allagamenti
- seguire gli aggiornamenti ufficiali delle strutture di Protezione Civile territoriali
🔎 Il quadro meteo sarà costantemente aggiornato in base all’evolversi della situazione.