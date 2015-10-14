Allerta meteo: oggi (giovedì) scuole chiuse a Paternò

Dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani la Protezione civile annuncia "allerta di colore rosso

Dalla mezzanotte di sono previste per 24-36 ore piogge di forte intensità e temporali con fulmini, forte vento, mare molto mosso (ovviamente, nelle zone costiere) e una sensibile diminuzione delle temperature massime.

I cittadini paternesi sono invitati alla massima prudenza, a uscire di casa il meno possibile, a non sostare nei piani al di sotto della sede stradale e a utilizzare solo in caso di estrema necessità i mezzi privati e di conseguenza a preferire quelli pubblici.

Il primo cittadino paternese, Mauro Mangano, ha già emanato l'apposita ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di oggi, giovedì.