ALLERTA METEO. DOMANI SCUOLE , PARCHI E GIARDINI CHIUSI A CATANIA

A causa delle previste condizioni atmosferiche avverse per la giornata di sabato 19 ottobre 2024 il sindaco di Catania Enrico Trantino ha dato disposizioni agli uffici della protezione civile di predi...

A causa delle previste condizioni atmosferiche avverse per la giornata di sabato 19 ottobre 2024 il sindaco di Catania Enrico Trantino ha dato disposizioni agli uffici della protezione civile di predisporre ordinanza di sospensione delle lezioni scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio cittadino e la chiusura di parchi e giardini pubblici.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione per tutta la Sicilia, valido per la giornata di domani, 19 ottobre 2024. L'allerta è legata alla previsione di precipitazioni diffuse e consistenti, che potrebbero essere accompagnate da temporali di forte intensità.

Secondo le autorità, le condizioni meteorologiche potrebbero causare disagi su vasta scala, con il rischio di allagamenti, smottamenti e difficoltà nella circolazione stradale. Le precipitazioni attese potrebbero concentrarsi soprattutto nelle aree interne e montuose dell'isola, aggravando la situazione già critica in alcune zone colpite da fenomeni analoghi nei giorni precedenti.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare massima attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari. È raccomandato seguire gli aggiornamenti ufficiali, evitare le aree a rischio idrogeologico e non sostare in prossimità di fiumi, torrenti o canali, che potrebbero ingrossarsi rapidamente.

In queste ore, le amministrazioni locali si stanno adoperando per monitorare la situazione e mettere in atto le misure preventive necessarie, tra cui la chiusura di scuole e strade a rischio, e l'attivazione dei presidi di emergenza sul territorio.