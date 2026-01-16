Allerta meteo gialla a Catania e provincia: 17 gennaio rischio piogge e temporali

È stata diramata dalla Protezione Civile regionale un’allerta meteo gialla per la giornata di oggi, sabato 17 gennaio 2026, valida dalle ore 00:00 alle 24:00, per rischio idrogeologico e idraulico.Sec...

È stata diramata dalla Protezione Civile regionale un’allerta meteo gialla per la giornata di oggi, sabato 17 gennaio 2026, valida dalle ore 00:00 alle 24:00, per rischio idrogeologico e idraulico.

Secondo il bollettino, sono previsti rovesci o temporali, anche a carattere localmente intenso, su diverse aree dell’Isola. Le condizioni meteorologiche potrebbero causare disagi alla circolazione, allagamenti di strade e sottopassi, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e criticità nei territori più esposti.

🟡 Allerta gialla nelle seguenti zone:

Settori centro-orientali e sud-orientali della Sicilia

Aree ioniche e tirreniche orientali

Possibili fenomeni temporaleschi anche su parte delle zone interne

🟢 Allerta verde invece nei settori occidentali dell’Isola, dove i fenomeni saranno più isolati o di minore intensità.

La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di prestare attenzione, evitare spostamenti non necessari in caso di forti piogge, non sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamenti, e seguire gli aggiornamenti ufficiali.

👉 Si invita inoltre a monitorare le comunicazioni dei Comuni e a segnalare eventuali criticità alle autorità competenti.