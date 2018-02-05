Allerta meteo gialla domani, il bollettino della protezione civile
A cura di Redazione
05 febbraio 2018 17:17
Allerta gialla domani in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino segnalando che sin dalle prime ore della giornata e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, soprattutto nei settori centro-occidentali.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.