Allerta meteo gialla in Sicilia: forte vento e mareggiate, peggioramento da stasera
La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha ufficialmente diramato un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio 2026, a causa di un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche sull’intero territorio regionale.
Secondo il bollettino, la fase più critica inizierà già dalla serata di oggi, martedì 3 febbraio, e si protrarrà per 24–36 ore. Le correnti, inizialmente provenienti dai quadranti meridionali, soffieranno con intensità di burrasca, determinando condizioni di instabilità diffuse.
Nel corso della giornata di domani è previsto un graduale cambio di direzione dei venti, che ruoteranno verso i quadranti occidentali, mantenendo comunque raffiche sostenute. Tali condizioni potrebbero causare disagi alla circolazione, soprattutto per i mezzi pesanti, e criticità alle strutture leggere.
Rischio mareggiate
L’allerta riguarda anche le aree costiere. A causa delle forti raffiche, sono attese mareggiate di rilievo lungo i litorali esposti. La Protezione Civile raccomanda massima prudenza nei pressi di moli, banchine e strade costiere, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti nelle zone maggiormente colpite dal vento.
Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di attenersi alle indicazioni delle autorità locali per ridurre i rischi legati alle condizioni meteo avverse.