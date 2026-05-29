Allerta meteo gialla oggi 29 maggio: temporali in arrivo su Catanese e Iblei

Previsti rovesci e temporali soprattutto tra Catanese, area Etnea e versante ionico nelle ore centrali della giornata.

Sarà una Sicilia letteralmente spaccata in due quella di oggi, venerdì 29 maggio 2026. Se nella parte occidentale dell’Isola il tempo sarà stabile con sole e temperature quasi estive, sul versante orientale è atteso un peggioramento con piogge e temporali, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

La Protezione Civile Regionale ha infatti diramato un’allerta meteo gialla per parte della Sicilia centro-orientale. Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi generalmente deboli ma localmente moderati.

Particolare attenzione sarà rivolta all’area Etnea e al basso versante ionico, dove la configurazione atmosferica potrebbe favorire la formazione di temporali anche intensi. Gli esperti parlano di una fase caratterizzata dall’ingresso di aria instabile in quota che, incontrando le masse d’aria più calde e umide in risalita dal mare, potrebbe generare fenomeni rapidi ma localmente organizzati.

L’Etna, in questo contesto, potrebbe svolgere un ruolo determinante favorendo lo sviluppo delle celle temporalesche, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Coinvolte anche le aree degli Iblei e parte delle zone interne della Sicilia centro-orientale.

I fenomeni dovrebbero iniziare già dalla prima parte della giornata, intensificandosi nelle ore centrali e attenuandosi gradualmente entro il tardo pomeriggio.

Scenario completamente diverso invece nella Sicilia occidentale, dove il sole sarà prevalente e le temperature potrebbero raggiungere valori tipicamente estivi, regalando una giornata quasi da inizio giugno.

Un quadro meteorologico estremamente dinamico che conferma una fase atmosferica particolarmente instabile sull’Italia, già interessata nelle ultime ore da forti temporali e grandinate al Centro-Nord.