ALLERTA METEO GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI SULLA SICILIA OCCIDENTALE E SETTENTRIONALE

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 15 febbraio 2022.Prevista sui settori settentrio...

A cura di Redazione Redazione
14 febbraio 2022 18:53
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 15 febbraio 2022.

Prevista sui settori settentrionali della Sicilia allerta gialla e precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con

