ALLERTA METEO GIALLA : PIOGGE E TEMPORALI DOMANI IN TUTTA LA SICILIA

Allerta gialla in Sicilia per la giornata del 14 giugno. Arriva una nuova fase di maltempo come avevano già previsto gli esperti meteo. Il dipartimento di Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta meteo.

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani, mercoledì 14 giugno 2023. Per la giornata di domani su Palermo è prevista allerta gialla.

Per la giornata di domani sono previste piogge da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Una nuova fase di maltempo dunque arriva sull’isola. Poi nei prossimi giorni è atteso l’arrivo degli effetti dell’anticiclone africano che porterà il grande caldo in tutta l’isola.