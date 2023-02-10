ALLERTA METEO, L’AERONAUTICA MILITARE: “GLI EFFETTI DEL CICLONE HELIOS PER ALTRI 9-12 ORE SULLA SICILIA”
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, venerdì 10 febbraio 2023. Ecco di seguito il testo integrale:
IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESENZA DEL CICLONE DENOMINATO HELIOS, PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 06/09 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA, CON QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE CHE ANCORA ASSUMERANNO CARATTERE DI ECCEZIONALITA' SUL SETTORE CENTROMERIDIONALE DELL'ISOLA; -
PER LE PROSSIME 09/12 ORE, VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI CON RAFFICHE FINO A FORTUNALE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTROMERIDIONALE, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; -
PER LE PROSSIME 12/18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU IONIO E STRETTO DI SICILIA.