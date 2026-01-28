Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare lancia l’avviso: Sicilia nella morsa del maltempo, venti di burrasca e mareggiate

Allerta Meteo in diverse regioni per nevicate abbondanti e forti raffiche di vento e mareggiate, anche in considerazione dell’arrivo sull’Italia della Tempesta Kristin. In considerazione della situazi...

Allerta Meteo in diverse regioni per nevicate abbondanti e forti raffiche di vento e mareggiate, anche in considerazione dell’arrivo sull’Italia della Tempesta Kristin. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 28 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare