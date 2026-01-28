Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare lancia l’avviso: Sicilia nella morsa del maltempo, venti di burrasca e mareggiate
Allerta Meteo in diverse regioni per nevicate abbondanti e forti raffiche di vento e mareggiate, anche in considerazione dell’arrivo sull’Italia della Tempesta Kristin. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 28 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.
Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare
“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 28/01/26 Persistono:
- Fino alle prime ore di domani, giovedì 29 gennaio 2026, nevicate abbondanti sui rilievi di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a quote superiori agli 800-1000 metri;
- Fino alla serata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, vento forte dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, lungo le aree appenniniche di Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia e Calabria, nonché su Sardegna, Lazio, Molise, Campania e sui settori tirrenici della Basilicata; mareggiate lungo le coste esposte delle relative regioni tirreniche;
- Fino al mattino di domani, giovedì 29 gennaio 2026, stato del mare fino a molto agitato su Mar e Canale di Sardegna, in estensione dalle prime ore e fino al pomeriggio di domani 29 gennaio 2026 a basso Tirreno e Stretto di Sicilia.
In considerazione dell’arrivo della tempesta denominata Kristin, si prevedono:
- Dalla serata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, e fino alla serata di domani, giovedì 29 gennaio 2026, venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca forte su Sardegna e Sicilia;
- Dalla mattina di domani, giovedì 29 gennaio 2026, e fino a termine giornata, venti forti occidentali sulla Calabria con raffiche di burrasca forte, in rapida intensificazione fino a tempesta sulle relative aree appenniniche. Forti mareggiate lungo tutte le coste esposte.
Si prevede infine:
- Dalla tarda mattinata di domani, giovedì 29 gennaio 2026, e fino a termine giornata, stato del mare fino a molto agitato sullo Ionio meridionale“.