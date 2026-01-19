Allerta meteo nel Catanese: chiusura anticipata per alcuni centri commerciali

🔴 AGGIORNAMENTOIn seguito all’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile, domani martedì 20 gennaio 2026 resteranno chiusi tutti i principali centri commerciali del Catanese.Saranno infatti...

🔴 AGGIORNAMENTO

In seguito all’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile, domani martedì 20 gennaio 2026 resteranno chiusi tutti i principali centri commerciali del Catanese.

Saranno infatti chiusi per l’intera giornata

La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza di clienti, dipendenti e operatori, in ottemperanza alle ordinanze emanate dalle autorità locali.

A causa dell’allerta meteo e delle avverse condizioni atmosferiche che stanno interessando il territorio, nella giornata di oggi, lunedi 19 gennaio 2026, alcuni dei principali centri commerciali della provincia di Catania hanno disposto la chiusura anticipata per motivi di sicurezza.

Il centro commerciale Etnapolis, a seguito dell’ordinanza emanata dal Comune di Belpasso, ha comunicato che chiuderà alle ore 15:00.

“La sicurezza di tutti viene prima di tutto”, si legge nella comunicazione diffusa dalla direzione.

Anche il centro commerciale Centro Sicilia ha annunciato la chiusura anticipata in base all’Ordinanza n. 4 del 18/01/2026: per le avverse condizioni meteo, l’attività terminerà oggi alle ore 16:00.

Stessa decisione per Arena Misterbianco, che ha informato la clientela che, a causa dell’allerta meteo, il centro chiuderà alle ore 16:00.

“La sicurezza di tutti viene prima di tutto. Grazie per la comprensione”, il messaggio diffuso.

A seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile, per garantire la sicurezza di tutti oggi il Centro Commerciale " Porte di Catania" chiuderà alle ore 15:00.

Le chiusure rientrano nelle misure preventive adottate per tutelare l’incolumità di cittadini, lavoratori e visitatori, alla luce del peggioramento delle condizioni meteorologiche previste nelle prossime ore.

Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e delle autorità locali.