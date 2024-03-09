ALLERTA METEO PER LE PROSSIME 24 ORE IN SICILIA, FORTE PIOGGIA E POSSIBILI ESONDAZIONI E FRANE

La Protezione civile della Regione Siciliana ha diramato un allerta meteo per forti piogge, raffiche di vento intenso e burrasca dalla sera di sabato e per le prossime 24 ore.“Potrebbero verificarsi e...

A cura di Redazione 09 marzo 2024 20:53

