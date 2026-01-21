95047

Allerta meteo ridimensionata a gialla per domani: scuole chiuse per verifica dei plessi in alcuni Comuni (ELENCO IN AGGIORNAMENTO)

È stato diramato pochi minuti fa il bollettino della Protezione Civile regionale che prevede, per la giornata di domani, giovedì 22 gennaio 2026, un’allerta meteo gialla.🔴 Alcuni Comuni hanno dispost...

21 gennaio 2026 16:45
News
È stato diramato pochi minuti fa il bollettino della Protezione Civile regionale che prevede, per la giornata di domani, giovedì 22 gennaio 2026, un’allerta meteo gialla.

🔴 Alcuni Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole a scopo precauzionale, per consentire la verifica dei plessi scolastici dopo il maltempo delle ultime ore.

Aggiornamenti in tempo reale.

  • CATANIA
  • ACI CASTELLO
  • BIANCAVILLA
  • SANTA MARIA DI LICODIA

🔽 Approfondimento allerta meteo

Le zone evidenziate in giallo (tratteggiate) interessano la fascia orientale della Sicilia, in particolare:

  • Versante ionico nord-orientale: area della provincia di Messina, lungo la costa ionica dallo Stretto verso sud
  • Versante ionico sud-orientale: area compresa tra le province di Siracusa e Ragusa, lungo la costa sud-orientale dell’Isola

Si tratta dunque delle aree costiere esposte sul Mar Ionio, mentre il resto della Sicilia risulta indicato in verde.

