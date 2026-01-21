Allerta meteo ridimensionata a gialla per domani: scuole chiuse per verifica dei plessi in alcuni Comuni (ELENCO IN AGGIORNAMENTO)
È stato diramato pochi minuti fa il bollettino della Protezione Civile regionale che prevede, per la giornata di domani, giovedì 22 gennaio 2026, un’allerta meteo gialla.
🔴 Alcuni Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole a scopo precauzionale, per consentire la verifica dei plessi scolastici dopo il maltempo delle ultime ore.
- CATANIA
- ACI CASTELLO
- BIANCAVILLA
- SANTA MARIA DI LICODIA
🔽 Approfondimento allerta meteo
Le zone evidenziate in giallo (tratteggiate) interessano la fascia orientale della Sicilia, in particolare:
- Versante ionico nord-orientale: area della provincia di Messina, lungo la costa ionica dallo Stretto verso sud
- Versante ionico sud-orientale: area compresa tra le province di Siracusa e Ragusa, lungo la costa sud-orientale dell’Isola
Si tratta dunque delle aree costiere esposte sul Mar Ionio, mentre il resto della Sicilia risulta indicato in verde.